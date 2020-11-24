台北市議員王世堅近因來多次批評行政院長蘇貞昌，遭同黨桃園市議員王浩宇痛批「替中共挑撥總統與院長的關係」！而曾參選過北市立委、民眾黨黨員的何景榮也至宜蘭地檢署告發王世堅涉反滲透法。對此，資深媒體人謝寒冰直言，王浩宇被罷免行動嚇到快尿褲子了。

王世堅近來批評蘇揆的言論，讓王浩宇無法忍受，而日前他也在臉書上發文批評王世堅，「開始造謠蘇貞昌將在年後去職，替中共挑撥總統與院長的關係。這樣的行為，真的非常不應該」。對此，何景榮認為事關重大，恐有共諜之嫌疑，並於23日具狀至宜蘭地檢署，告發王世堅涉嫌觸犯反滲透法。

對於王浩宇的指控，謝寒冰今(24日)在臉書上表示，聽到連王世堅都被說成是中共同路人，他只能說，民進黨真的是窮到只剩下中共同路人了，沒有老共民進黨是不是就要解散了？他甚至還直言，「王浩宇真的被罷免嚇到快尿褲子了」。

網友們也留言回應，「我也為王世堅的發言擔憂了，未來前途不保啊」、「嚇到語無倫次了，哈哈哈」、「王世堅撥亂反正 所以被1450出征了」、「覺得王世堅快要被民進黨修理了」。

聽到連王世堅都被說成是中共同路人，我只能說：民進黨真的是窮到只剩下中共同路人了，沒有老共民進黨是不是就要解散了？#王浩宇真的被罷免嚇到快尿褲子了^_^ 由謝寒冰發佈於 2020年11月23日 星期一

(中時新聞網)