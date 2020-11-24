健行科技大學資工系教授陳維魁指導碩士班學生謝維哲、黃聖凱、李文鈞與陳泓宇，參加2020 第45屆克羅埃西亞INOVA國際發明展，共獲得金牌及銀牌各一面之佳績。克羅埃西亞 INOVA 國際發明是中華民國經濟部所認定之著名國際發明展，本次共有420件來自臺灣、英國、加拿大、中國及俄羅斯等國的作品參賽。

獲得金牌及英國特別獎的作品「伴侶動物防護監控裝置」，作品主要的特性是同時具有低成本、體積小及易安裝使用等特性，除可以使用在伴侶動物防護，也可應用在居家安全、個人隱私、倉儲管理、花圃管理及農園管理等用途。

獲得銀牌及澳門特別獎的作品「基於物聯網技術實作之非接觸式體溫量測門禁系統」，作品主要貢獻是以物聯網框架設計門禁系統並結合紅外線溫度感測技術，將感測器量測到的資料上傳到雲端伺服器。該裝置製作成本僅約120元美金，除了可以快速的量測體溫外並可迅速辨別受測者之身分，並將量測到的資料同步傳送到雲端伺服器紀錄，將來若須查驗可能受感染者之身分相關資料將可簡單並迅速取得。

健行科大資工系最主要的特色是輔導學生具備「完整資訊系統設計與實作能力」，透過實作課程讓學生將在課程中所學習到的所有專業知識加以整合，並藉由參加國內外大型競賽來驗收專題實作成果。

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