玉山銀行在2020年6月爆出理專挪用17位客戶資金達1億元，金管會在經過近5個月的調查後，24日宣布開罰2千萬元，成為單一個案罰鍰新高，且對財管張姓資深副總、陳姓執行長停止執行職務3個月，亦是金管會因理專案停止相關主管職責首案，同時台中銀行亦被罰400萬元。

金管會主委黃天牧表示，希望透過開罰玉山銀此案，樹立一個指標，也作為金管會未來處理銀行不誠信不正當，作為一個標準。

目前銀行法最高罰鍰上限是5千萬元，2020年共有三家銀行，即玉山銀行、永豐銀行及彰化銀行因理專弊案各被罰1,200萬元，其中玉山銀今年2月才因埔墘分行蔡姓前理專挪用客戶資金3,600萬元，遭金管會重罰 1,200萬元，成為首家一年內吃二張逾千萬罰單的銀行。

黃天牧表示，玉山銀行理專的弊案是今年上半年發生的，金管會9月間作過一次討論，各局處同仁提出很多有意義的重要意見，對於不斷發生的理專弊案，裁處上要有全面的思考及不同處置方式，就請銀行局就整個案情，從各個部門去釐清，除罰款外，當責主管人員是否要負責任，再去作釐清，發行理專案當責主管人員是有因果關係，又請其陳述意，並作了約詢，讓銀行感受到對其違失行為相對應的處理措施。

對於此項重罰，玉山銀行深表遺憾，表示此個案為該行落實理專輪調後主動發現，除立即通報主管機關與司法機關，並保障本案相關顧客權益。

玉山銀行強調，以負責任的態度，持續精進改善，已積極實施多項內部控制措施，以防杜類似情事發生，請顧客安心。

(工商 )