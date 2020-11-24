中部老字號肉品大王「裕芳食品」，看好疫後的宅經濟龐大商機，今年7月跨足拌麵市場，推出「小文姐拌麵」品牌，一口氣推出香辣紅咖哩拌麵、泰式帕能拌麵、XO干貝旗魚香蔥拌麵3種獨特口味，1包3種吃法。自7月上市以來頗受好評，單月銷售衝破2萬包！

裕芳食品1986年創立至今，旗下商品多達243種，例如肉鬆、肉干、魚鬆與休閒食品等等；裕芳經歷1997年口蹄疫的大衝擊，但危機也是轉機，從傳統的思維中大突破，帶領裕芳食品從一家店已有6家門市；2003年開啟了「網路商城」，透過產品持續研發、創新，並延伸經營模式與時事潮流接軌。

2017年12月，裕芳食品首開業界先例，與智慧科技接軌。人稱「小文姐」的裕芳食品總經理林小文首開第一場肉干界直播，也因為科技發達，透過直播讓消費者更認識裕芳食品及如何選購優質肉干，還有如何從傳統行業在「彎道超車」一一分享。

林小文表示，裕芳食品不斷在產品中創新，2020年7月18日，「小文姐拌麵」切入拌麵市場，全台首創拌麵與科技結合，以及口味獨特創新、獨一無二，有香辣紅咖哩拌麵、泰式帕能拌麵、XO干貝旗魚香蔥拌麵，每種拌麵有3種吃法，可說是新創舉。

林小文說，由於拌麵市場大，國外一個月平均有2100萬包的市場需求，國內目前一個月800萬包需求，商機無限！「小文姐拌麵」今年7月推出3種口味拌麵，包括香辣紅咖哩拌麵、泰式帕能拌麵、XO干貝旗魚香蔥拌麵，每個月平均賣出2.2萬包；尤其XO干貝旗魚香蔥拌麵最受青睞，單月可賣出上萬包。

裕芳食品董事長楊家芳指出，每種拌麵有3種吃法，可以乾拌麵、湯麵，也可以炒麵，消費者可以用手機掃包裝上的QR碼，就有小編示範如何料理，非常方便。除了現有的3種口味外，目前在研發素食口味中，拌麵產品也計畫行銷到國外市場。

(工商 )