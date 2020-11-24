萬泰科(6190)因各國陸續復工，且居家用網路線及電子線需求強勁，下半年營運回穩，萬泰科預估，今年全年業績可望與去年相近，明年在家用電源線、網路線、戶外線等新客戶訂單出貨放量下，萬泰科副總經理張程博表示，明年公司業績可望創下歷年新高，法人預估，萬泰科明年營收可望較今年成長25%到30%，毛利率可望比今年好，獲利成長幅度將高於營收。

萬泰科於11月24日舉辦投資人說明會，萬泰科成立於1978年，產品包括：網路佈線產品、汽車車用電子、消費性電子、醫療及家電，今年上半年因第1季大陸廠區停工、第2季美國及東南亞各國封城封國，營運陷入谷底，尤其是第2季，不過隨著第3季各國陸續解封，且居家辦公與線上教學帶動家用網路線，以及家用灌溉線等需求強勁，讓萬泰科業績自第3季回穩。

萬泰科現有台灣廠、大陸東莞廠、越南廠及泰國四個廠區，其中台灣廠主要生產網通佈線產品，包括：CMP、CMR產品，泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠，東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線，目前東莞廠主攻大陸內需市場。

由於萬泰集團生產基地分散，且各地市場佈局已久，加上20年OEM、研發經驗，全球網路佈線10大品牌至少有7家成為長期配合的客戶，在東南亞地區強調本土化經營、落實在地化服務，使得萬泰成為泰國家電類內部用線前三大供應商，也是越南汽機車類內部用線前三大供應商。

在5G方面，全世界現有500多萬座4G基站，未來5G基站最少是4G基站的5倍左右，5G市場商機龐大，目前萬泰的Cat6A線材已實際應用在5G網路的建置，自去年開始出貨給大陸5G基地台大廠，若按照基站布線原則(5G覆蓋城市中心區域大概需要200-300米一個5G基站，郊區大概500米-1公里左右1個5G基站，農村需要1.5-2.5公里一個5G基站，基站與中心機房之間信號傳遞需要用到6A網路線和光電複合纜)，未來5年到10年5G用線量是無限多，且隨著物聯網的普及，包括：汽車、家電、醫療器材、微晶片等物件的連接，均需仰賴Data Center進行資料的收集及運算，近期萬泰將完成Cat6A各種規範的認證，以掌握未來高階網路線的各項商機。

展望明年，張程博表示，隨著Data Center、智慧建築的需求與5G市場應用，2021年高階網路線可望大幅成長，且萬泰集團東南亞布局已久，灌溉、太陽能的戶外用線及空調家電內外部用線陸續接獲客戶穩定訂單，預估明年灌溉線營收可達3億元，太陽能線營收約1億元，加上家電電源線及居家使用網路線、用於極端氣候或礦區等嚴苛環境的特殊用線等，可望明年業績成長新動能。

為因應家用電源線訂單需求，萬泰科將於泰國廠擴產電源線，預估擴產後月產能將由目前的200萬條提高至400萬條。

張程博表示，由於第2季業績遞延至第3季及第4季，預估下半年業績可以補回上半年落後的部分，今年業績可望與去年相近，明年在新客戶及新產品出貨放量下，預估營收及獲利都會創下歷年新高。

(時報資訊)