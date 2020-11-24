桃園每年約有1.4萬噸至4.2萬噸的水肥，但龜山污水處理廠每年僅能處理約1.2萬噸，明年7月完工的觀音生質能中心約可處理近5萬噸，距離生質能中心完工還有半年的時間，桃市水肥已瀕臨棘手階段，水肥公會理事長顧志祥則爆料，照龜山的淨水量判斷，應可處理近200噸的水肥。

自北市公告迪化汙水處理廠不再收外縣市水肥後，桃園即將面臨水肥危機，桃園市環保局長呂理德也坦言桃市水肥目前「再多就無法負荷了」，龜山汙水處理廠處理全桃市的水肥，顧志祥說，依照龜山汙水處理廠淨水量計算，應可處理每日200噸的水肥，但長年以來都僅維持50噸，他表示，若可擴增至200噸，桃園水肥危機即可解除。

對此桃園市議員牛煦庭回應，就算可以增加到200噸，龜山也拒絕再承擔過多的汙染，「有回饋金也不要」牛煦庭說，這無關金錢問題，龜山除了設有水資源回收中心外，還有煉油廠及各大型工廠，需管控空氣品質及水質，若是將原本50噸的處理量增加到200噸，則會造成龜山居民的權益，另外，龜山區人口逐年攀升，未來交通負擔會越來越大，若是增加水肥車的流量，將會產生不少交通問題。

桃園市議員林正峰則說，「短期可以，長期不行」，距離明年觀音生質能中心完工還有半年的時間，若是短期增加龜山汙水處理廠的處理量，藉此分擔桃市水肥危機，他舉雙手贊成，但要長期將原本的50噸增加至200噸，則會大幅影響居民的生活品質。

水務局長劉振宇坦言，當初和附近居民協調的處理量就是50噸，因此目前已達龜山汙水處理廠的最大量，無法再增加更多，僅能透過各局處及業者的協調，盡力緩解現在的水肥處理困難。

顧志祥則反駁，水肥處理過程從抽水肥一直到汙水處理廠都是完全密閉的，並不會有議員擔心的汙染問題，而交通方面，水肥車會安排行車路線，不會導致交通要道堵塞的狀況。

(中時 )