自稱體育老師的男子，疑似公然在上課時間，在教室和校園內猥褻自拍。（市議員林祈烽提供）

裸露自拍歪風吹進校園？市議員林祈烽等24日在市政總質詢時，提出家長陳情疑似有變態男子，自稱體育老師在校園教室內裸露自拍的照片，要求市長盧秀燕查明是否發生在台中市校園？市長盧秀燕說，如果發生在台中校園一定追查到底，現在科技辦案都可找到自拍的人。

教育局長楊振昇說，警方在西屯區某國小找到該嫌疑人是代理代課教師，在該校服務3年也兼任導師；校方基於慎重決定25日起先停聘，靜候調查結果再議。

林祈烽說，他接獲家長匿名陳情指稱，在網路社群軟體上發現有男子，自稱是體育老師在校園教室內裸露自拍照片，場景清楚照到教室內陳設，還有學生背包；家長懷疑自拍男子是不是入侵台中市校園內，自拍這些噁心猥褻照片？其中1張照片還可看到學童趴在桌上休息的畫面，實在讓家長們擔心害怕。

林祈烽表示，初步比對照片發現應該不是剪貼變造，實際在教室內拍的照片，顯然校園安全亮起大紅燈，他特把其中1個包包照片放大，希透過公開質詢讓更多家長或學童指認清楚，這位變態自拍的男子；是不是在台中市校園教室內自拍？如果查證屬實，他要求市長和警察局要深入追查揪出這名變態自拍狂。

教育局長楊振昇說，目前警方已查出拍攝地點是在台中市西屯區某國小，並找到疑似行為人，正確身分尚待確認中，全案正由警方調查處理中。（陳世宗攝）

施志昌、鄭功進說，台中裸拍從10大裸拍聖地到現在已入侵校園，大家以為安全的校園已危機四伏，裸拍男子不論是老師或是校外人士，相關單位都必須儘速徹查，孩子的安全不容許有一絲風險；希望校園內能加強對校外可疑人士的通報，別再讓台中市民的小寶貝曝露在性犯罪風險中。

盧秀燕表示，此案經查如果確實發生在台中，市府一定嚴加追查，現代科技辦案能力相當強，希望該名男子不要心存僥倖，若妨礙校園安寧，將面臨國家刑責。

教育局長楊振昇表示，經警察局透過議員提供的照片追查，拍攝的地點是在台中市西屯區的某國小，目前警察局介入了解；找到疑似的特定行為人，進一步了解其動機，至於是校內或校外人士，身分進一步確認中。

(中時 )