安永（EY）聯合會計師事務所宣布將贊助由鋼琴大師陳瑞斌於12月19日在台北國家音樂廳舉行的「貝多芬誕辰250周年及柴可夫斯基誕辰180周年」鋼琴音樂會，期望藉由首次藝文贊助，開拓跨領域商機並達到企業社會責任目標。

陳瑞斌為台灣出生鋼琴家，也是首位在美國知名露天音樂劇場Hollywood Bowl與世界前幾大交響樂團Los Angeles Philharmonic洛杉磯愛樂樂團演出的台灣人，陳瑞斌也曾站上中國大陸如上海世博開幕、北京國際電影節開幕等大型演出。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，在疫情影響全球仍充滿挑戰的情況下，安永除了持續在專業領域協助客戶掌握趨勢、調整策略，以因應變動並創造更多機會，也希望能夠藉由不同的方式善盡企業社會責任，致力建設更美好的商業世界。

因陳瑞斌奪得多項國際鋼琴大賽獎，安永認為，其精益求精的琴藝正如同安永每年舉辦的《安永企業家獎》所表彰的企業家精神，因此安永此次的贊助不僅是會計界與藝文界的首次跨界連結，更是向台灣精神、台灣之光致敬。

此外，安永也表示，今年適逢德國作曲家「樂聖」貝多芬250周年及俄羅斯「音樂之父」柴可夫斯基180周年誕辰紀念，因此陳瑞斌將挑戰包括柴可夫斯基最著名的「四季」鋼琴曲集全集及貝多芬著名「月光」、「熱情」鋼琴奏鳴曲等高難度曲目。

(工商 )