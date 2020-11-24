台醫師女兒在韓被酒駕撞死 發起連署向青瓦台請命

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉28歲女兒在韓國遭酒駕駕駛闖紅燈高速撞死，痛失愛女的曾慶暉夫婦向各界發起向青瓦台連署案，目前在居家檢疫的曾慶暉透過視訊表示，這場車禍讓他的家都毀了，因韓國每年有不少酒駕死亡案件，應修法提高嚴懲酒駕，透過連署希望能讓幫助一個不能回來的小孩，幫助一個破碎的家庭，因連署需20萬分才能獲得韓國政府的正視，目前只有5000分，呼籲大家幫忙，拯救更多的不幸。

曾慶暉女兒在韓國大學念神學博士班，11月6日在首爾市返家途中出車禍身亡，事後曾慶暉夫妻寫信給韓國總統及民代官員，表示他的女兒當天從教授家快回到家的途中，綠燈走在斑馬線上，被酒駕高速闖紅燈撞死，「才28歲年輕美麗的生命就消失了，讓白髮的我們，失去了唯一寶貝的女兒，撐着悲痛，悲慘的面對在醫院認她血淋淋的屍體、看她被裝進木棺、送她進火化、抱著她的骨灰回家」。

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉28歲女兒在韓國遭酒駕民眾高速撞擊身亡，曾慶輝夫婦哀傷發起連署，向青瓦台請命。（曾慶暉提供／呂妍庭嘉義傳真）

衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉28歲女兒在韓國遭酒駕民眾高速撞擊身亡，曾慶輝夫婦哀傷發起連署，向青瓦台請命。（曾慶暉提供／呂妍庭嘉義傳真）

「我們的心破碎了，再沒有盼望、再也喚不回她了，再也抱不到她了，再也聽不到她甜美的叫爸爸媽媽我愛你們。她還有很多事情可以做，她還有很多美好的生命可以發揮，卻因這個自私的兇手奪走了她的生命和我們的一切希望。」，信中曾慶暉夫妻直問為什麼，說心好痛！

曾慶暉夫妻懇請韓總統和所有的議員，看見他們的悲慘，修改對酒駕有更嚴厲的法律，短短的幾年牢獄，如何能遏止悲劇再發生呢？嚴刑會提高防範悲劇再發生，也使兇手們付出他們的一生自私殘忍的後果，也希望藉女兒的生命喚起大家尊重生命，讓她不會白白犧牲寶貴的生命。

嘉義醫院指出，已號召各界到青瓦台網站連署，希望盡早達到20萬人連署門檻，讓韓國政府正視酒駕致死的嚴重性，並希望修訂嚴法嚴懲酒駕事件。

曾慶暉並提供連署路徑和操作方式，強調需要大家的連署，讓他們夫妻重新再站起來。

https://www1.president.go.kr/petitions/Temp/yl2lee

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