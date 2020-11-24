社團法人台灣之心愛護動物協會至台東縣各鄉鎮辦理9場次的免費犬貓下鄉絕育活動，民眾反應熱烈，活動短短9天，總計已完成900隻犬貓絕育。圖為正在術前準備的貓咪。（蔡旻妤攝）

社團法人台灣之心愛護動物協會至台東縣各鄉鎮辦理9場次的免費犬貓下鄉絕育活動。民眾說，雖是「臨時醫療站」，但完全沒有可怕氣味。圖為犬貓術後恢復區。（蔡旻妤攝）

社團法人台灣之心愛護動物協會至台東縣各鄉鎮辦理9場次的免費犬貓下鄉絕育活動。民眾說，雖是「臨時醫療站」，流程比照寵物醫院一應俱全。圖為犬貓手術區。（蔡旻妤攝）

台東縣動物防疫所邀請社團法人台灣之心愛護動物協會至縣內各鄉鎮辦理9場次的免費犬貓下鄉絕育活動，提供偏鄉民眾免費的植入晶片、絕育、注射狂犬病疫苗醫療服務，民眾反應十分熱烈，活動短短9天，總計已完成絕育900隻犬貓。

「沒有想像中的可怕味道！」不少飼主們都帶著愛貓、愛犬前來排隊等絕育，包含報到、清潔、麻醉、術後恢復區，完全沒有氣味，每隻貓狗使用後的術台也都經專業殺菌消毒清理，雖稱為「臨時醫療站」，流程也比照寵物醫院，術前健康評估、病歷單、術後需知等一應俱全，飼主們都很安心。

活動是以游擊方式在鄉鎮各活動中心設立臨時醫療站，把醫療資源直接送至偏鄉，幫助民眾共同克服金錢、交通、時間上的困難，藉此達到減少流浪動物的目標。

「貓狗不結紮就會無限繁衍，愛牠就要保護牠」林先生說，由於台東偏鄉地區都沒有寵物醫院，為了絕育得舟車勞頓很不容易！協會下鄉服務，讓民眾意願大增，而且連打晶片、疫苗都一次到位，覺得很貼心。

動物防疫所所長黎煥棠表示，由於偏鄉地區飼主責任觀念尚未普及，加上動物醫療資源匱乏、交通不便、經濟因素等種種原因，使得流浪犬貓變成鄉鎮村里難以解決的問題。

農業處長許家豪指出，縣府積極落實犬貓絕育工作，2019年共計絕育了4311隻犬貓，2020年至10月底為止已完成了3846隻的犬貓絕育，也辦理17場次辦理偏鄉及離島絕育活動。

農業處副處長馬志安說明，24日在建農活動中心辦理的台東免費犬貓巡迴下鄉絕育活動是本年度的最後一場，若無法參加的民眾，歡迎上農業處網站查詢，並攜帶犬貓前往與縣府合作的合格動物醫院，申請絕育補助。

此外，依動物保護法規定，家中犬貓應依法絕育，未申報繁殖需求恐受罰，依法可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

(中時 )