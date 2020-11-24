美國聯邦總務署（GSA）署長莫菲（Emily Murphy）23日發布信函正式通知拜登團隊，他們可以正式展開權力轉移的工作。這是美國大選過後，聯邦政府部門首次承認川普總統落選的事實。在總務署做出宣布的幾個小時後，五角大廈23日深夜發表聲明，宣布立即採取行動，實施權力交接計劃。

五角大廈發布的聲明指出，「我部已經收到通知，聯邦總務署署長已經按照總統權力移交法，向拜登和賀錦麗的競選總部提供了特定資源和服務。」聲明說，拜登-賀錦麗團隊及其指定的國防部評估團隊的負責人當晚已經與五角大廈官員們接觸，基於總務署署長當天的決定，並依據相關法律、國防部的既定政策以及白宮與拜登-賀錦麗團隊之間的備忘錄，國防部將立即實施交接計劃。

聲明說，國防部權力交接行動小組將安排和協調國防部與拜登-賀錦麗團隊的所有接觸。聲明最後說：「美國國防部準備好以專業、有序和高效的方式提供大選後政府交接相關的服務和支持，以符合公眾對國防部以及對我們致力於國家安全的期待。」

本月9日，川普才在推特發文開除國防部長艾斯培，並宣布由55歲的國家反恐中心主任米勒 （Christopher Miller）代理防長。CNN曾指出，川普電閃撤換防長這麼重要的職位，令人擔心從現在開始到明年1月20日，有可能是美國現代史上最瘋狂的72天。

目前拜登正加緊內閣人事布局，新國防部長人選何時將公布備受關注。歐巴馬時代的國防部政策次長傅洛依（Michele Flournoy）是防長大熱門，她曾與新國務卿人選布林肯一同創辦戰略諮詢公司WestExec Advisors，若她獲得提名並經參議院通過任命，將成為美國史上首位女防長。

(中時 )