台東縣府日前在富山護漁區移植了45顆保育類硨磲貝。經過半年，硨磲貝存活率9成，讓保育人士相當興奮，也證明這裡的環境適合牠們生存。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東杉原灣旁的富山護漁區為了豐富生態，縣府在當地移植45顆保育類硨磲貝。經過半年，硨磲貝存活了40顆，接近9成，讓保育人士相當興奮，也證明這裡的環境適合牠們生存，縣府明年將再評估當地的環境密度，決定是否增加移植數量。

農業處長許家豪表示，由於移植的硨磲貝是經過DNA鑑定結果，台東與澎湖的硨磲貝是屬於同一系群，並且由水試所澎湖海洋生物研究中心人工繁殖，在種貝原生棲地海域海底取得精、卵，直接在試驗室育成，不必將種貝撈捕上岸，造成種貝的傷害損失。他說，相較許多地區存活率僅不到1／2，富山存活率是相當高的。

據了解，硨磲貝世界上最大的雙殼貝，俗稱巨貝、五爪貝，廣泛分布於印度洋與太平洋，外套膜顏色鮮豔，有些甚至能發出美麗螢光，多彩的顏色來自外套膜上共生的共生藻，是珊瑚礁生態指標，又稱為海中玫瑰、美人魚的家。

硨磲貝與珍珠、珊瑚、琥珀同被西方譽為「四大有機寶石」，早期因外殼鮮艷多彩，被過度捕撈、製成工藝品而數量銳減。在台灣被列為保育類，目前在綠島、澎湖地區復育中。

此外，之前當地商家製作海藻饅頭讓遊客餵食魚群，吸引大批豆仔魚、虱目魚、烏魚等聚集在潮間帶，也因此破壞了保護區的水質，造成潮間帶物種單一化，所以今年起已禁止遊客餵食魚群。

(中時 )