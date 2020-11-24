華山基金會楠梓2愛心天使站24日安排長輩與孩童同樂，大家一起跳舞。（林瑞益攝）

華山基金會楠梓2愛心天使站24日在楠梓區藍田里服務處舉辦「舞動人生」5周年感恩茶會暨人瑞慶生會，長輩們與小豆豆幼兒園的孩子同樂，大家跳起輕快的舞蹈，相當開心。

楠梓區長吳永揮、高雄市議員陳善慧、黃文志，以及藍田里長謝坤易等人出席活動，為長輩們送上祝福。吳永揮鼓勵長輩們多活動筋骨，一起健康「呷百二」。

今年因為新冠肺炎疫情關係，長輩外出參與活動機會遽減，因此，茶會特別邀請長輩與義工一起參加，開場舞由小豆豆幼兒園帶來表演。長輩們還與孩子一起跳「第一支舞」，歌詞中「我想就這樣牽著你的手，從現在開始到最後一首」，寓意華山牽起服務長輩的手，希望陪伴到最後。

華山於近年來積極推動人瑞服務，提倡尊老敬老觀念，24日也邀請楠梓區2位於11月滿百歲的長輩，由里長謝坤易、傳遞善愛協會理事長蔡思暄代表為長輩穿上博士服、撥「歲」，祝福長輩吉祥如意。

台南中壇善心會總會長萬漢林、蔡思暄更送上精美鎖片，祝福長輩歲歲平安、健康快樂。活動尾聲，大家一起送出幸福的氣球，象徵在每一個重要時刻都幸福滿滿。華山創辦人曹慶並送出自己親繪的畫作，以表對人瑞長輩的敬重。

(中時 )