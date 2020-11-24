高雄市公費流感疫苗接種狀況踴躍，截至23日止，已接種超過70萬劑，使用率已超過95％，疫苗即將用罄。其中，65歲以上長者接種完成率54.6％、6個月以上至入學前幼兒接種完成率50.5％。衛生局呼籲，尚未接種的長輩及學齡前幼童，即早完成接種。

近來隨著天氣轉涼，類流感疫情也逐步升溫。衛生局指出，據疾病管制署疫情監測資料顯示，8至14日類流感急診就診率全國7.4％、高市6.6％；23日止，高市共通報51起上呼吸道群聚案件，其中近7成發生於教托育機構（含托嬰中心），分析檢視群聚發生單位流感疫苗接種率平均未達5成。

衛生局疾呼，如家中寶貝尚未完成流感疫苗接種，可就近利用幼兒園集中接種完成流感疫苗施打。另為提升65歲以上長者及學齡前幼兒接種率，衛生局祭出「流感小疫苗，好康大方送」及「寶貝打疫苗，健康好禮送」抽獎活動，送出液晶電視等好禮。

另方面，高雄市長陳其邁24日主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議中指示，新冠肺炎疫苗最快明年中可望施打，隨著農曆春節到來，返國人潮勢必增加，他責成各局處積極配合中央秋冬防疫專案，加強宣導自12月1日起，進入八大類場所應佩戴口罩。

(中時 )