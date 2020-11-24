由韓國知名發行廠商Pangsky代理的3D MMORPG冒險手遊《The Finder: 追尋者》，即日起開放事前登錄及雙平台預約活動，並同步釋出遊戲特色及四大職業介紹，供玩家深入了解。凡參加事前登錄及雙平台預約的玩家，還能獲得限定多樣虛寶獎勵，趕緊一起加入《The Finder: 追尋者》世界，展開一段追尋者之路！

《The Finder: 追尋者》擁有四個強力職業，分別為刀戰、弓箭、盾戰、魔法，刀戰（青龍）擅長範圍攻擊敵人；弓箭（朱雀）擅長遠程單一攻擊，給予BOSS致命一擊；盾戰（玄武）擁有高體力與防禦力，來保護隊友輸出；魔法（白虎）則是使用魔法和Buff輔助隊友取得最終勝利。每個職業特色鮮明，將帶來不一樣的戰鬥體驗！

經典職業傳奇呈現

遊戲集合多方勢力挑戰副本為核心，每個副本都有各具特色的BOSS，玩家除了以自身實力應對之外，巧妙運用謀略有時更容易取得勝利。挑戰副本時，玩家也需要努力尋找更多線索，完成指定任務即可提高過關獎勵，而掌握時機挑戰合適的BOSS，還能額外得到更多獎勵。遊戲也透過獨立引導讓玩家操作簡單、快速上手，體驗流暢的多樣化內容，輕鬆遊玩！

戰力爆表魔王BOSS 喚醒你的策略團戰經驗

玩法不再一成不變，無論是暴力C位通關、團隊策略開荒，或是擊敗萬王之王，成就太古神王之路，盡在指尖掌控！遊戲內還有挖礦採藥、鑄造煉丹、自由交易、馴服坐騎等眾多生活技能，其中也有抖屏、震動等多種特效，讓玩家感受不同的遊戲體驗，此外，人物裝備都由專屬設計師精心製作，替換後可以獨立展示外觀，讓玩家隨心打造自我造型。

隨心換裝 打造自我造型

遊戲的社群核心公會系統，玩家可選擇自行創立開拓勢力，或是加入其他聯盟一起成長，培養專屬公會的守護聖物及神獸。而公會可透過競拍取得「攻城戰」名額，挑戰高手雲集的領地之爭，成功奪得勝利還能領取豐富的王者獎勵，想要一戰成名的玩家，千萬不能錯過精彩刺激的公會大戰！

號召老戰友一起打造最強公會

(科技)