糖尿病人測試血糖就像吃飯一樣，但有些病人害怕指頭採血疼痛，沒有按時量測血糖。（柯宗緯攝）

高醫透過連續血糖監測儀器，進行24小時隨時監測血糖變化。70歲蔡姓服裝設計師（中）也獲得妥善控制血糖。（柯宗緯攝）

糖尿病友必須測量血糖，但有些病人怕指頭採血疼痛，而未定時量測，導致血糖暴衝或低血糖。高醫使用連續血糖監測儀器（CGM），進行24小時隨時監測血糖變化，宛如打開「潘朵拉的盒子」，以穩定掌握血糖波動。

高醫內分泌新陳代謝內科主任林昆德指出，據國民健康署統計，我國約有200多萬名糖尿病友，18歲以上糖尿病盛行率為9.82％，平均發病族群在40歲以上，近年也有逐漸下滑，不乏肥胖的小朋友或年輕人，愈早發病愈易有併發症。

為控制血糖，病友1天得用針扎指頭好幾次，擠出血滴測血糖。林昆德提到，這次使用連續血糖監測儀器，以降低惡化或減少併發症發生，CGM儀器每5分鐘可記錄一次，最多可連續監測7天，但也要輔以血糖機每12小時校正一次。

高醫內分泌科醫師黃幸儀說明表示，連續血糖監測為1枚約50元硬幣大小的裝置，由感應式軟針探頭置入皮下組織，置入上臂背面或是腹部，不會造成疼痛或不適，可連續24小時監測血糖，偵測夜間低血糖或飯後高血糖，對疾病治療及控制更能有效幫助。

70歲蔡姓服裝設計師，罹患糖尿病10多年，很怕驗血糖，不敢看針。在嘗試裝置連續血糖監測儀器後，才解開半夜心悸、手抖、冒冷汗驚醒，原來是因為低血糖。她樂觀說，糖尿病人生並不恐怖，她透過飲食控制、運動，學習二胡、肚皮舞比賽，勇於面對「糖糖人生」。

(中時 )