淡水再添古蹟亮點！紀念2525名抗法戰將的遺跡「滬尾湖南勇古墓」坐落於淡水區中正東路上，古墓2008年列為市定古蹟後，淡水古蹟博物館積極向文化部申請經費修復古蹟，古蹟於今年8月修復完成，將於12月1日正式免費對外開放。

淡水古蹟博物館表示，滬尾湖南勇古蹟園位於淡水區中正東路與竿蓁一街交叉口，園區內有清湖南兵勇古墓6座、觀音山石墓碑6方，碑首刻有「擢勝左營」字樣。

館方指出，擢勝營是清代清湖南勇營之一，清政府因台灣牡丹社事件為加強海防，由漳州鎮總兵孫開華所招募軍隊，軍隊共計五營約2525名成員，1884年滬尾之役由提督孫開華領軍戰勝法國，成為清法戰爭的抗法名將，使擢勝營聞名青史。

館方補充，依內政部《台閩地區考古遺址》普查結果可知，此處另有距今3500年以上的史前遺址，「竿蓁林遺址」屬於台灣北部的「訊塘埔文化」，甚至是更早的「大坌坑文化」晚期遺址，學者在此曾採集到粗砂陶、細砂陶及凹石等遺物。

淡古館長柏麗梅表示，滬尾湖南勇古墓有超過百年的歷史，2008年8月29日公告為市定古蹟後，地方人士盼能重現歷史價值，透過文化部「再造歷史現場專案計畫－清法戰爭滬尾之役歷史場域重現計畫」，古蹟園區於今年8月完工，將在12月1日起免費對外開放。

(中時 )