網路購物是現代非常普遍的一件事，而這些貨物幾乎都是由外送員開車或騎車送到家中，不過若是在新疆，貨物很可能是外送員騎馬送來的！中國新疆近日因持續降雪，導致道路結冰，加上地形關係，只能靠著送貨員騎著馬，將這些貨物送到村民家中。

根據《中國新聞社》報導，近日新疆哈巴河縣白哈巴村出現持續降雪天氣，道路都結冰了，又因為地形關係，許多地方汽車等交通工具都無法進入，快遞小哥阿依特波力·阿斯哈爾為了讓村民能夠盡快收到貨品及生活物資，經常騎著馬，翻山越嶺，穿越20多公里的無人區，將東西送到村民家中，「天黑之前要送過去，不然太晚了，路太遠了！」

由於這20多公里的途中沒有人家，可能會出現狼，因此除了馬之外，阿依特波力還會帶著2隻獵犬陪伴他送貨，如此艱辛的路途，有些居民在收到貨後，還會邀請他到家裡坐坐，喝杯奶茶、吃頓便飯，以表示感謝，「現在路況不好，他們騎馬過來給我們送東西，挺辛苦的。」

影片曝光後，網友紛紛留言「終於知道為啥新疆不包郵了」、「快遞小哥真的是勇敢且敬業」、「我很多年前以為偏遠地區不包郵的意思是不能送貨的意思，這樣看來真的送不了也不出奇，太困難了！」

【#新疆快遞員雪地騎馬送快遞#憧憬】

(中時新聞網)