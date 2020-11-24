國民黨台北市黨部昨晚在立法院會議室召開基層幹部會議，遭民進黨團幹事長鄭運鵬質疑「黨國不分」，國民黨團主任沈建億痛批，民進黨不敢監督萊豬進口，只敢管會議室使用問題，並反擊若例外申請使用如此罪不可赦，那這兩年凱達格蘭學校利用假日在立院辦活動，算不算是黨國不分？他質問，未來有人在立法院會議室內或走廊上抽菸，是否立即請他出去？

民進黨團幹事長鄭運鵬昨晚在臉書表示，剛結束衛環委員會會議，發現立法院紅樓101會議室熱鬧如「辦團康」，好奇一看發現是國民黨台北市黨部召開基層幹部會議，痛批國民黨「黨國不分」。

對此，身兼政策協調部主任的黨團主任沈建億嘲諷，使用立法院會議室讓鄭運鵬受驚了，但看起來他不是受驚，而是眼睛只看得到別人的問題，自己人有狀況都視而不見。

依據立法院委員使用會議室申請書表上備註的規定，指「為顧及行政支援及人力調配，例假日、國定假日及每上班日上午八時以前、下午六時以後等時間，各會議室及接待室原則不予開放使用」。

沈建億說，昨天鄭運鵬看到晚上8點還有人使用立法院會議室，急忙拍照抨擊國民黨黨國不分，其實只要好好留意規定，晚上時間並非不予開放使用，而是「原則」不予開放使用，也就是說，想要例外使用要特別申請核准，昨天晚上的會議室使用是經立法院核准同意使用。

對於立法院祕書長林志嘉欲對立院總務相關人員做出懲處，沈建億請這些大人們行行好，立委申請例外使用會議室，基層公務員怎麼可能會反對？還是往後要例外使用會議室都要打電話給林志嘉請求核准同意？

沈建億反問，立法院內部會議是使用需要大驚小怪到開記者會痛批國民黨黨國不分，但有沒有想過是誰核准使用的？所以現在是國民黨在執政，立法院長游錫堃現在是國民黨籍？

沈建億指出，若例外申請使用這麼罪不可赦，那今年2月16日（星期六），立法院簡報室被被凱達格蘭學校借用，游錫堃還專程前來陪笑拍照；去年1月6日（星期日）與前年6月24日（星期日），都是在立法院紅樓101會議室辦的活動，請問是誰例外核准假日使用？算不算黨國不分？還是凱達格蘭學校跟立法院不分？

沈建億說，除此之外，他試問鄭運鵬，既然這麼愛講規矩，請問以後立法院會議室開會如果再出現有人在會議室或走廊抽菸，你要不要第一個站出來請他出去？還是第一個要求行政部門依照菸害防制法處理？

(中時 )