看好台中豐原的地理位置，藏壽司今（24）日正式插旗豐原太平洋百貨！即日起至11月26日限時推出全新「北海道大帆立貝＆生鮭魚祭」、「北海道大粒帆立貝佐鮭魚卵」、「北海道大粒醃漬帆立貝海苔包」，以及其他共12道的豪華料理，一開門隨即吸引排隊人潮嘗鮮。

藏壽司同步推出了開幕慶典的多重好禮，來店消費滿1,500元，即可把獨家蠟筆小新購物袋拎回家；而消費滿2,000元，還可以把可愛指數爆表的蠟筆小新趴姿玩偶抱回家！

為了滿足饕客們的口腹之慾，藏壽司推出冬季海鮮饗宴，即日起至11月26日，獨家祭出「北海道大帆立貝&生鮭魚祭」之外，深受台灣人喜愛的鮭魚系列，也在此次的祭典中推出多道奢華料理。

包含一直深受消費者喜愛的「豪華三鮮」將生干貝、生鮭魚、赤蝦豪華盛入一盤，是老饕必點的料理之一；還有「親子生鮭魚壽司」、「炙烤味噌美乃滋鮭魚」、「炙烤玫瑰岩鹽生鮭魚」，都是人氣高居不下的熱賣商品！

此外，藏壽司也特別為口味多元的台灣人研發多樣化的美味體驗，包含擁有湯引、醃漬、炙烤三重驚喜的「金目鯛三重奏」， 貝柱滿到溢出來的「盛的滿滿貝柱握壽司」、芝麻香氣濃郁的「香煎芝麻扇貝」以及使用獨家醬汁調味的鮮美「醃漬大生鮮蝦」，用豐富美味滿足所有饕客喜好。

(工商 )