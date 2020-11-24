搶攻歲末家庭親子旅遊度假商機，天成飯店集團旗下天成文旅-華山町代言人「寶比Baobby」換上恐龍裝扮，即日起至明（2021）年3月31日推出「華山町寶比x恐龍主題四人房住房專案」，平日華山四人房 4,999元起，專案依房型人數贈送早餐外，再加贈天成文旅-華山町獨家設計恐龍著色紙2份，以及與來自澳洲的Jack N Jill 恐龍牙刷與漱口杯2組。

同時，主題房內的設計布置也處處可見恐龍的意象，如恐龍腳印的燈光、暴龍留下的爪痕、恐龍剪影等，打造成獨一無二寶比恐龍主題房，天成飯店集團歡迎旅客大手牽小手到台北旅遊度假，並下榻來天成文旅-華山町住恐龍主題房，感受充滿文創與童趣氛圍的假期。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，近年來大小朋友對於古生物恐龍的好奇與熱愛，特別將天成文旅-華山町代言人寶比，穿上可愛又俏皮的恐龍裝，妝點穿梭於主題客房各處，藉由多元的跨入恐龍界合作與角色IP結合，旅客更可體驗不同以往的住宿風格，也期待這樣的嘗試增加大小朋友對品牌代言人的認同，主打親子商機，期盼帶動客房相關營收成長1-2成左右。

(工商 )