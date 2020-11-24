今年遭逢半世紀以來最嚴峻乾旱，在桃竹苗1.9萬公頃農地實施停灌後，嘉南一期稻作區也面臨停灌可能，明(25)日中央旱災應變中心將開會決定。農委會農田水利署表示，若明天決定停灌，嘉南地區約有1.8萬公頃農地、2萬農民將受到影響。

繼桃竹苗二期稻作區停灌後，嘉南一期稻作區也面臨停灌危機，農水署長蔡昇甫指出，桃竹苗停灌之後天公仍不作美，許多水庫水情頻頻告急，停灌變得「很有可能」，一旦中央旱災應變中心明天確定宣布停灌，最快明天下午將召開記者會。

為向農民說明與解釋，近兩周已經南下嘉義、台南辦了21場座談會，出席農民逾2000人，嘉南地區在民國93年、99年及104年都曾實施停灌，這次可能宣布停灌仍為「不得已」。根據農委會初步擬定，停灌稻區每公頃可領8.8萬補助，但僅針對水庫灌區內農地補償，若農民原本就是透過河川灌溉就不予補償。

蔡昇甫指出，目前花蓮、台東、高雄、屏東水情審慎樂觀，雲林、彰化及南投等地透過精準灌溉、輪灌等抗旱措施也可因應，但嘉南地區的1.8萬公頃灌區水情十分不樂觀，台中仍待觀察。

(中時 )