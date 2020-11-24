合庫正式進軍「點數經濟」戰場。合庫金24日上午由董座雷仲達親自出面主持由合庫網銀推出，可跨子公司使用的點數兌換平台「金庫幣」上線記者會，也宣告合庫正式加入金融圈目前最潮的點數經濟戰場，雷仲達指出，希望能透過在金控集團旗下各子公司服務使用時均可參與累積的「金庫幣」，一方面使合庫正積極布局的家族理財、消金等業務得到更多的發展利基，另一方面亦更增加合庫整個金控集團客戶對跨子公司之間多樣化服務使用的黏著度及向心力。

合庫的網銀、行動銀行、信用卡客戶均可直接登錄該平台，來累積「金庫幣」點數，每10元可累積1點，以兌換各類產品或服務，例如餐券、手續費優惠、信用卡刷卡金折抵等等，包括證券子公司的電子下單，亦可依下單量來換算可累積的金庫幣，此外，未來金庫幣也會進而跟「信用卡點數兌換平台」串接，通聯範圍將更廣泛。

合庫目前已有近800萬客戶，同時行動網銀數位帳戶已有超過12萬戶，已超越今年所設定的10萬戶目標。金庫幣的推出希望助益於合庫客戶對服務的黏著度，以及使用其他新服務的意願，這也是繼華銀、兆豐之後，第三家開發線上服務點數兌換平台的公股銀行，而且和華銀一樣，均可以跨金控子公司使用。

合庫指出，「金庫幣」是客戶與合庫業務往來所累積的虛擬點數，為發揮集團綜效，使用合庫銀行數位帳戶及家族理財相關金融服務即可獲得；此外，合庫證券及合庫人壽亦加入平台同步推出證券開戶、台股電子交易買賣及保戶回娘家等點數回饋活動，以擴大回饋合庫客戶，而「金庫幣」更可兌換涵蓋生活、娛樂、美食、飲品等多樣知名好禮，例如，合庫已和30家美食連鎖店合作「金庫幣」的數兌換餐券，也和line合作可開放兌換line point，另外如foodpanda美食外送亦在合作之列，讓合庫客戶在虛擬及實體兩大通路都能享受完整且多元的服務。

合庫對此說明，「金庫幣」類似於信用卡的消費集點概念，只要符合集點條件，即可獲得相對應的點數，除了可兌換知名連鎖品牌商家的電子商品券外，還可選擇折抵合庫銀行信用卡刷卡金或ATM跨行手續費等多重優惠，或是在台外幣的數位帳戶推薦申辦、行動網銀上快速登入設定、開通Epay、裝置綁定，或是申請一般電子對帳單都可獲得「金庫幣」回饋。

合庫也希望將金庫幣作為行銷家族理財的新回饋方式。對此合庫也宣布，特別在家族理財上大幅增加回饋，只要是合庫家族理財戶，依照級距，即回饋最高達16,000點的尊榮禮以及每年的維持禮。另外，不論是家族理財的主戶或從戶，每年生日更能獲得4,000點的生日禮，以凸顯出合庫在個人金融及財富管理的推廣力道。

「金庫幣」網站內容豐富、功能完整，贈送的商品玲瑯滿目，且皆由知名連鎖店家提供，包括美食饗宴、飲品甜點、便利商店、生活娛樂、好康折抵等多種商品，同時網站也提供多項註冊會員服務，一旦註冊後，不僅可直接自動累積使用服務所獲取的點數，同時每筆新增或兌換均有紀錄，讓會員可隨時查詢點數餘額，找到自己最有利的兌換時機，並將服務範圍融合至跨產業的生活生態圈，串連金融服務與生活，提供會員一站式金融體驗，可說為合庫開發消金客戶回饋方式的新里程碑。

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