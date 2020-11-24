台灣大豆每年生產約50萬公噸，以嘉義、台南為主要產區；然而，國產大豆長久以來面臨進口大豆低價競爭，為幫助在地大豆農，行政院農業委員會農糧署南區分署自2018年起，推動國產豆漿進入校園，並在去年達到年喝50萬杯的成績，隨著農委會積極宣傳，今年更是突破80萬杯，明年則有望突破百萬杯，除讓學生愛喝國產豆漿，同時也幫助在地大豆農。

農糧署南區分署2018年起推動國產豆漿進入校園，主打新鮮、營養、非基改等特色，並陸續走訪全台國中小學，向學校營養午餐執行祕書、團膳業者及乳品經銷商宣導試喝。此外，農糧署也搭配採大豆食農教育，讓學生認識台灣在地農產品，儘管推廣首年僅促成13萬杯的訂購量，但去年已達成50萬杯，今年更是較去年成長6成以上，突破80萬杯，明年也有望破百萬杯。

農糧署南區分署副署長姚志旺指出，目前台灣每年大豆進口量約800萬公噸，主以北美地區為主，且價格低於台灣大豆2、3倍以上，儘管目前政府以每公頃6萬元補助，鼓勵農民種植大豆，但台灣大豆在內銷上仍有不少阻礙。不過，姚志旺補充，由於進口大豆須經過長時間運輸，且具有相當高比例的基因改造，因此國產大豆製品仍具競爭力。

參與訂購的台南市開元國小校長李添旺則說，大豆豆漿被稱為「綠色牛奶」或「植物界的牛奶」，對有乳糖不耐症的學童而言，是很好的替代飲品，再加上大豆的蛋白質約為相同重量肉類的2倍，且不含膽固醇、熱量低，同時還有膳食纖維、大豆異黃酮、卵磷脂等營養成分，是學童相當好的飲品選擇，目前會盡量將價格控制在每瓶20元以下，且每月在營養午餐中至少供應2至3次。

(中時 )