美國聯邦準備理事會（Fed）前主席葉倫，符合總統當選人拜登尋找的財政部長人選所有要求，像是不會驚嚇華爾街、不會疏遠進步派人士、也不會忘記普通民眾的困境。

知情人士今天向美國有線電視新聞網（CNN）證實，拜登（Joe Biden）將選擇葉倫（Janet Yellen）出掌財政部，有望成為財政部成立231年來首位女性部長。

隨著經濟復甦力道減弱，拜登1月將接手的巨大危機和脆弱經濟，放大了財政部長人選的重要性。這位財政部長將負責帶領美國經濟擺脫疫情影響，並縮小驚人的貧富差距。

葉倫對於成為鎂光燈的注目焦點和扮演開創性角色並不陌生。她在2014到2018年擔任聯準會主席期間，可以說是世界上最有權勢的女性。

葉倫將吸引廣大支持，且不用經過在職訓練，就準備好在危機中全力以赴投入工作，讓她在領先的競爭者中脫穎而出。

額外的好處還有，葉倫可能會受到投資人歡迎，因為她已經是知名人物，在她領導聯準會期間市場蓬勃發展。

AGF Investments首席美國政策策略師瓦里耶（Greg Valliere）說：「葉倫極為出色，一貫沉著冷靜。從金融市場到普通民眾，她似乎在各個派別都很受歡迎。」

在擔任聯準會主席期間，葉倫忽視要求她迅速升息的通膨鷹派人士。反之，她耐心地等待升息，讓經濟有更多時間從大衰退中復原過來，並促進就業。

在利率為零的情況下，聯準會如今在進一步提振經濟和解決不平等問題上的力量有限。但在財政部中，葉倫可以在這是唯一可行辦法時，領導財政政策。

RSM US首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）說：「葉倫領導的財政部將利用美國的財政火力恢復充分就業，葉倫將是一個很好的人選。」

(中央社)