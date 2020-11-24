法國可能鬆綁疫情的管制措施，讓新冠疫苗開發的鼓舞發展之外，再增添市場光明情緒，

周二泛歐Stoxx 600指數早盤漲2.1點或+0.56%，為391.00點。國際原油價觸及三月以來高點，旅遊休閒股、石油天然氣股分別上漲1.96%和2.75%，領漲大盤。

法國CAC指數早盤漲0.9%。法國周一單日確診數來到二波疫情前9月28日低點，投資人專注於總統馬克宏(Macron)今日稍晚的演說，預計將鬆綁部分限制規則。

另外西班牙亦見疫情受控制的趨向，加泰隆尼亞地區的餐廳和酒館出現重啟鬆綁，雖然晚上九點後仍禁止營業。

德國DAX指數上漲0.7%。德意志交易所宣布DAX指數成分股將增加到40家，另外對成分股將有更嚴格的審查標準。

數據顯示，德國第三季GDP成長8.5%，但是前景仍不明確，第二波疫情的影響將在第四季顯現。

鳳凰集團跌0.1%。該倫敦保險公司表示，正在評估歐洲業務的一系列戰略選擇。

(時報資訊)