為了防範非洲豬瘟疫情，我國制訂嚴格入境管制措施。不過一位陳姓女子去年4月時自香港入境台灣，誤將機上沒吃完的「豬肉捲」帶下飛機遭罰20萬元。當事人不服提起行政訴訟，聲稱「相信航空公司不會提供疫區食物給乘客」，竟成功讓法官撤銷罰單，守住荷包。不過，農委會強調執法開罰有據，將會針對此案提出上訴。

根據判決指出，陳女去年自香港轉機返台，被小港機場海關人員查緝到有攜帶未食用完的飛機餐「豬肉捲」入境，因未依法申報，認定陳女違反動物傳染病防治條例，當場開罰20萬元。

陳女被裁罰20萬元後不服，決定提出行政訴願但被駁回，隨後又再度提出行政訴訟。經高雄地院審理時，陳女表示，因為當時在機上肚子不餓，也沒仔細看飛機餐內容物是什麼，但「相信空服員發的點心不可能是違禁物或不得攜帶入境的產品」才不疑有他帶下飛機，後來經攔查才知道那是豬肉捲，並非故意攜帶豬肉製品入境。

當事人省下荷包，但農委會決定提出上訴，防檢局強調，按照目前防疫法規執行現況，無論來源是不是非洲豬瘟疫區，只要攜帶未經申報簡易肉品入境，就已經觸法，依據動物傳染病防治條例第45條之1，可罰1萬元以上、100萬元以下。

防檢局說，以此案例地香港來說，不僅是非洲豬瘟疫區，也是口蹄疫疫區，因此採罰則較重的非洲豬瘟疫區相關規定開罰。如果產品來自不是非洲豬瘟疫區，但屬口蹄疫疫情地區，首次違規攜帶當地肉品入境可罰3萬元，第二次30萬元，第三次100萬元。

(中時新聞網)