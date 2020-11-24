以「金門城」為設計主題的作品。（李金生攝）

「金門花襯衫」以夏威夷襯衫為基礎，搭配金門古厝建築常見的彩繪花磚圖紋。（李金生攝）

金門縣文化局與國立高雄師範大學文創中心團隊合作推動以「金門」元素為主軸的文創設計。（李金生攝）

象徵財富、多金的閩式存錢筒。（李金生攝）

文創設計作品之一的「水獺公仔」。（李金生攝）

縣文化局期待發掘更多的在地文創業者，透過商品的實用化，帶動地方的文創經濟發展。（李金生攝）

金門縣文化局推動文創產業，以金門高粱、花帔、貢糖、閩式建築、花磚為主軸元素的設計成果，今（24）日起在尚義機場文化藝廊登場亮相，精彩的主題內涵和創意呈現，讓人來人往的機場洋溢藝文氣息。

由金門縣文化局主辦，國立高雄師範大學文創中心團隊執行的「2020金門縣文化創意產業發展計畫」，透過報名徵件評選出5家金門在地業者，以涵容《金門》地方文化的高粱、花帔、貢糖、閩式建築、花磚為主要創作元素，透過不同視角和面向呈現它們的設計成果。

這些以「金門新時代」精神延伸的主題成果如下：

1.古洋樓有限公司的「不紙是高粱」用酒糟、高粱植物製作「金門的紙」，廣泛應用於紙類物品，讓高粱收割、釀酒後的溫度繼續延續，十分的金門，也很接地氣。

2.藝森美術畫室的「金門花帔香包」以金門的傳統花帔布結合「風獅」、「風雞」、「孔雀」、「鰲魚」、「鱟」等5款代表圖樣，呈現「護」、「吉」、「富」、「壽」、「緣」的祈福意涵。

3. K Beer金門精釀（肯娜國際有限公司）的「土豪獅貢糖啤酒」將金門貢糖與精釀啤酒做了完美、創意結合，讓液態版特調金門貢糖在唇齒間豪邁奔放四溢。

4.浯作有限公司的「閩style生活咖啡濾杯」運用閩式建築的燕尾脊，搭配創意仿古紋飾脊墜，並透過「活化石」鱟的造型轉化，創作一種穿越今古，歷久不衰的濃郁人情味。

5.捲毛力卡創藝社的「LiHo Shirt您好！金門花襯衫」以夏威夷襯衫為基礎，搭配金門古厝建築常見的彩繪花磚圖紋，表現獨一無二的印花特色，輕鬆、寫意的風格具有推廣成為未來「金門衫」的潛力。

高師大人文創中心團隊也以金門一鄉鎮一特色為開發構想製作特色商品設計6項，現場同步展出至11／30。

縣文化局長許正芳指出，期待透過這項計畫發掘更多的在地文創業者，展現金門的文創軟實力外，也能透過商品的實用化，帶動地方的文創經濟發展，讓文化與產業相輔相成，走出十分金門的特色。

(中時 )