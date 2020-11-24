職涯生態有各種面貌，要應付職場重重關卡，若能擁有一項超能力，你想要什麼？相信自己的優點，就是你的超能力！

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（Youth Salon,簡稱YS）日前於台南國賓影城舉辦2020青年論壇，以「有超能Ｚ嗎？」為主題，邀請Give2Asia家族慈善經理張瀞仁、城市浪人共同創辦人張希慈、ECOCO創辦人李漢揚、SALU Youtuber林子竣探討青年職涯問題。

現場共111位青年共同參與，論壇中以提問方式讓青年與講者互動，青年關心議題從創業、創新、環保、職場人際等相當廣泛多元，從討論工作的樂趣、價值與意義，讓他們進而找到穩定就業的力量。

Youtuber為青年最嚮往行業之一，但在光鮮亮麗外表與受歡迎背後，辛苦甚少被提及。SALU林子竣跟大家分享，創業過程從不敢懈怠，當一位Youtuber用影片傳遞小小的「善」，是他創業時設定目標，他用體驗過生活、用熱血成為收入的來源、用影片實現夢想，也鼓勵青年先做再說，勇敢跨出！

張希慈分享她與阿嬤的故事，提到家庭教育重要，從車禍中體悟到生命如此短暫且珍貴，這也是她人生的一個轉折，讓她決定開始做自己想做的事情，她跟青年說，如果你要變成「他」，就要努力地靠近「他」，而不是站得很遠，目標實行與實踐真的很重要。

環境議題與資源永續是現今與未來趨勢，如何利用大趨勢結合創業，也是青年亟欲了解的議題。李漢揚提到，創業過程很痛苦也不容易，你要知道世界趨勢是什麼，如何和市場互動，「只要框架對、邏輯對，別人就會投資你。」創業至今，他從沒想過放棄，因為他認為自己做的是對環境好的事情，就盡全力實行。

職場上的人際關係也是職涯上很重要的一環，張瀞仁提到，不管什麼個性，只要慎用戰場、精用能量，就能創造有勝算的戰場，最重要的是，要認識自己，成長的過程一定很痛苦與挫折，但相信自己的優點，就是你的超能力！

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香表示，在這個變化非常迅速的時代，希望藉由論壇幫忙青年在職涯過程更順暢，並鼓勵青年多參與相關活動，提升自身能力，提早規畫未來，如有需要相關服務，YS一直都在。

YS年度主題展【職涯進行識】目前於台南文化創意產業園區展出中，活動至12月12日，歡迎民眾前往參觀，欲知相關詳細訊息可上：YS青年職涯發展中心／雲嘉南分署臉書粉絲團或洽詢電話06-3020036。

(中時 )