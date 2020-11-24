為減低不動產消費糾紛，苗栗縣政府將於今年12月起，擴大不動產經紀業廣告含實地查核，地政處指出，民眾購屋常利用網路平台瀏覽物件，但仲介為了吸引客人可能刊登不實廣告，內政部因此要求縣市政府加強查核，呼籲不動產經紀業應確實重新檢視或依事實修正不動產廣告，以免挨罰。

苗栗縣政府地政處辦理例行業務檢查，將加強不動產經紀業廣告查核，地政處地價科指出，不動產經紀業在網路刊登委售物件增加曝光度，必須注意內容是否與事實相符，尤其是面積、樓層等數字標示應正確，這些資料往往與消費有直接關係，也是最容易衍生消費糾紛的細節。

地價科表示，苗栗縣不動產經紀業廣告不實遭裁罰的案件較少，多數被檢舉案為非法仲介或是營業員證照逾期、沒有營業員資格等，針對廣告不實裁罰案，去年曾查到有廣告看板標示的加盟主名稱不正確，依據《不動產經紀業管理條例》第21條，裁處6萬元罰鍰。

不動產經紀業底下往往有多名營業員，網路廣告通常是營業員自行刊登，例行業務檢查，若查廣告瑕疵將先輔導業者立即改正，重新檢視廣告真實性，限期改正而屆期未改正者，可裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，得按次處罰。不過地價科也提到，若是檢舉案就沒有輔導期，查明違法事實即裁罰。

(中時 )