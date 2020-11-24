◎嘉縣傳鵝場染禽流感 918隻肉鵝全撲殺

嘉義縣太保市趙姓肉鵝場業者，22日主動通報嘉義縣家畜疾病防治所，表示其飼養的肉鵝有異常死亡情形，經防治所採樣送驗，農委會家畜衛生試驗所確診感染H5亞型高病原性家禽流行性感冒，防治所今24日已全數完成918隻肉鵝撲殺及清場工作。

◎轟國民黨黨部未果 撒旦之母炸彈客判9年6月

去年12月12日涉嫌在國民黨台南市後壁區黨部放置自製撒旦之母炸彈的吳姓男子，被台南地檢署將他與共犯賀姓男子一併提起公訴後，台南地方法院24日槍砲、妨害公務罪合併判刑9年6個月，併科10萬元罰金；賀男則獲判無罪。

◎海科館太空展超吸睛 福衛七號衛星現身

國家實驗研究院國家太空中心與國立海洋科技博物館合作舉辦「太空圓夢計畫-衛星全台走透透」展覽，現場展出1：1的福衛七號衛星模型、長達7公尺福衛五號發射火箭模型，讓民眾深入了解台灣目前擁有的衛星、未來發展計畫及特殊任務。

◎馬籍女大生命案 蔡清祥強調嚴懲重辦

針對馬籍女大生命，死者家屬隔海要求國賠並對凶嫌處極刑，否則要求引渡一事，法務部長蔡清祥24日表示，感同深受家屬的悲痛，也理解家屬的訴求，檢察機關一定會依照個案情狀，來嚴懲重辦。

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(中時新聞網)