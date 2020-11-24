桶屍案主嫌徐德益在案情曝光前，曾捐贈數萬元幫助里內中低收入戶，里長回贈「為善最樂」感謝狀。（民眾提供／王文吉台中傳真）

駭人桶屍命案曝光後，徐德益父母都不敢回家，老家及工廠大門深鎖。（王文吉攝）

桶屍案主嫌徐德益在2017年、2019年殘殺年僅16歲的蔡姓少女及54歲黃姓土地掮客，並將屍體灌強酸、封水泥，手段極為凶殘。當地里長爆料，徐德益去年8月曾回老家行善，發送數萬元濟助金，救助鄰里貧困家庭。徐嫌意圖透過行善洗白染血雙手，最終仍難逃報應制裁。

徐姓主嫌殺害16歲徐姓少女，將屍體裝入藍色化學桶，先是埋在彰化一處空地，因散發屍臭味，徐嫌擔心事跡敗露，竟以強酸溶屍，再倒入漂白水掩飾臭味，最後灌進水泥，並將屍桶運回豐原區老家旁的舊工廠放置。

徐嫌父母住在歇業工廠旁的老家，在半倒的工廠內晾衣、停放機車等，伴屍2年餘，渾然不知。駭人桶屍命案曝光後，媒體突然上門採訪，徐嫌父母都不敢回來，老家大門深鎖。

不過徐嫌老家的里長表示，徐嫌夫妻去年8月間偕同友人夫妻，分別推著嬰兒車、帶著自己的小孩，主動到里內發送寒冬送暖慰問金，他回贈感謝狀，最後與受助戶合影，由徐妻拍照。里長感嘆，感覺徐嫌很愛家、很熱心，捐錢行善的人怎會做出這種事，「非常訝異」！

鄰居對於桶屍案均三緘其口，提到徐父、徐母「為人很熱心，很老實、平時遇到會打招呼」，至於徐嫌曾和友人來發放寒冬送暖慰問金，金額大概幾萬塊，對於善人竟是手段凶殘的桶屍案殺人魔，感到「非常不可思議」！

(中時 )