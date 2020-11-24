由富邦文教基金會主辦的「台灣兒童節目影視內容孵育計劃」提案大會，今(24)日在臺北文創舉行，邀請影視內容平台、兒童影視節目從業人員與會，並進行首屆孵育計劃作品首映，以及第二屆多個劇本、紀實性、動畫等多元類型節目提案。

富邦文教基金會董事陳藹玲致詞時表示，為了培育更多製作兒童節目的優秀人才，以及提供更優質、合適孩子們看的影音內容，富邦文教基金會擔負起兒童影視節目前期開發工作，邀請許多年輕、有想法的團隊參與劇本的撰寫、企劃，從兒童的主體視角出發，傾聽孩子們的心聲與觀點。

推動這次兒童節目孵育計劃的委員之一林樂群說，富邦文教基金會長期投入兒少影像教育，在2018年，台灣有46部首輪國片上映，包括劇情、動畫、紀錄，適合兒少看只有7、8部，播放國外影片超過800部，外片比例比較高。兒少時期，是發展自我概念的重要階段，需要合適的影視內容陪伴成長，但是目前市場上是需求量高，但供應量少，期待未來有更多影像工作者能夠思考兒少影片創作的可行性，理解兒少內容的重要性，協助正在成長中的孩子看到優質的作品。

另外一位參與兒少節目孵育計劃的重要推手，也是知名導演黃嘉俊（黑糖），分享了在這次拍攝紀實節目《翔去打獵》的心得，他說，成為爸爸之後懂得換位思考，對孩子更有耐心，成為孩子追隨者，這次的拍攝挑戰沒有人做的事，不止讓孩子自己說故事，也讓大人好好聽孩子說話。

活動先播放第一屆「台灣兒童節目孵育計畫」的成果，包括：兒童動畫節目《鐵農夫》為六集五分鐘的動畫，由台中的動畫團隊「黑綿羊映畫」製作，採用柔和優美的水彩暈染筆觸，動畫場景與角色皆優美細緻，並結合3D動畫的動作設計，美學獨特出色，備受評審委員青睞，獲得首屆孵育計劃四百萬元製作基金。

紀實節目《悄悄話》則為六集20分鐘的節目，由政大傳播學院的新銳導演戴薇、張子祥，跑遍全台各地蹲點，觀察偏鄉孩童的生活，透過長期駐地陪伴，紀錄孩子生命中的點點滴滴，貼近孩童的生活視角，獲得孵育計劃兩百萬元的製作基金。其中一集更遠赴馬祖，紀錄角力隊的孩子們互相砥礪、在角力中找到自我成才的故事，更獲得新北市紀錄片獎第二名。

在首屆孵育計劃莊榮祚、蔡岳霖創作的劇本《中元大餐》，講述一位突然面臨阿公去世的通靈小男孩，為挽回彼此的美好回憶，努力製作美味的手作中元大餐，由《幸福路上》編導宋欣穎擔任劇本顧問，瀚草影視負責項目開發製作，希望能在2021年中元節首播。

(工商 )