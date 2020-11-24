少子化加上房市轉熱、建商搶建，近年國內「長房不長人」情形更為嚴重，五年來全台住宅增加了5.5％，約增加了46.1萬戶住宅，不過人口僅增0.3％，約增加了7.6萬人，六都中台北、台南、高雄都是「房增人減」，僅有新北、桃園、台中「人房雙增」。

據內政部最新資料，今年第二季全國住宅共896.7萬宅，比起2015年同期增加了46多萬戶住宅，不過第二季全台人口2,356.8萬人，比起2015年僅增加了7萬多人。五年來六都住宅除了台北市僅增加1.5％、高雄增加4.9％以外，其餘五都均增加6％以上，又以桃園增加9.7％，為六都成長最多；不過就人口增加情形來看，除了桃園增7.6％、台中增2.7％、新北增1.5％，其餘三都均呈負成長。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，房價支撐及機能發展都需要仰賴人口移入與就業機會加持，近年房市復甦，推案量及買氣明顯增加，全台住宅數量以每年近10萬戶增加，由於生育率下降及人口老化，各都會人口成長表現不一。

以台北市來說，台北市五年來人口減少近10萬人，由於房價物價高，發展趨於飽和，住宅數成長有限，鄰近的新北及桃園有更多居住選擇、且社會福利政策也逐步齊頭，其至超越台北市，近年自台北市移出的情形愈趨嚴重。

相較下，桃園市建設利多不斷，且房價比較鄰近的雙北親民許多，對雙北人口產生磁吸效應，人口紅利、產業發展帶動居住需求，在近年人口及住宅成長率上，雙雙居六都之冠。

尤其台南、高雄房價基期低相對較低、話題多，房市推案熱絡、交易屢創佳績，不過人口成長速度不及住宅數量及買盤增溫的速度，供需失衡的隱憂浮現。

(工商 )