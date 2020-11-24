台灣大哥大與創星物聯合力推出AI車隊管理平台「車隊大管家3.0」，幫助企業用戶更精準、快速掌握車輛動態資訊，除了在車端、雲端技術突破之外，更導入AI加值服務，運用即時數據演算法，依照駕駛習慣進行風險係數預測，協助瞭解駕駛員駕駛行為與車況，預測及估算車輛保修與油料採購等時機，可助力倉儲業、物流業、運輸業、租車業等具車隊管理需求的業者，大幅提升管理效率及降低營運成本。

台灣大哥大商務長吳傳輝表示，隨著科技進步與全球汽車市場發展，台灣大哥大已做足準備，迎接C.A.S.E.帶來的巨大變革 (Connectivity聯網化，Automation自動化，Sharing共享化，Electrification電動化)，在車聯網領域持續深耕與創新。本次台灣大與專精數據分析的車聯網服務夥伴創星物聯共同打造「車隊大管家3.0」，透過車端可聯網的硬體設備，搭配雲端系統平台，協助車隊主快速、精準追蹤車輛位置，並使用大數據分析持續優化演算法，建立日益精準的預測模型，為企業用戶精準掌握市場先機。

「車隊大管家3.0」透過車輛使用參數、道路狀況與圖資系統，運用AI演算技術建立車輛使用模型，同時分析駕駛行為，協助企業主掌握駕駛方式以預測駕駛員行車風險、車輛狀況等，進而降低車輛損害與事故之衍生成本。後端系統平台新增「電子圍籬」功能，可依照用戶需求，提供指定車號、地區、多車同步等多元監控管理模式，進一步預先設定如超速、怠速、失聯等異常駕駛條件，可自動以系統、簡訊或APP將異常狀態通報車隊管理者。

全新的「車隊大管家3.0」為企業客戶量身打造專屬的車隊管理平台，透過雲端資料庫，車隊管理者可線上查詢或離線下載指定車輛的行車軌跡；另外，傳統車機安裝硬體聯網設備約需1~2小時以上，「車隊大管家3.0」採用OBD(On Board Diagnostics車載自動診斷系統)快裝接頭，安裝僅需5分鐘，並且支援多種可擴充設備(如：胎壓偵測器、溫度感測器、燃油偵測器、行車紀錄器等)，成為車聯網大數據應用的重要車載系統。

創星物聯總經理林俊彥表示，「以人為本，以數據為核心」，是本服務最特別的優勢。「車隊大管家3.0」運用車隊駕駛人員行駛在道路上每秒所產生的巨量行車數據及環境數據，透過機器學習(ML, Machine Learning)、機器視覺(MV, Machine Vision)與AI人工智慧，除了協助車隊管理者管控之外，更能輔助駕駛人員即時改善危險駕駛行為，進而減少事故風險，提高行車安全。

(中時 )