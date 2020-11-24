澳洲總理莫里森23日表示，澳洲在世界舞臺上謀求國家利益之舉，被外界誤解為是與美國站在同一陣線，共同對抗大陸，但他領導的政府不會在美中兩強之間選邊站。莫里森還強調，大陸經濟崛起對澳洲乃至全球經濟都有好處，「沒有哪個國家能像中國那樣，讓更多人擺脫貧困」。

莫里森向英國政策交流智庫（The British Policy Exchange）發布演說時表示，未來最重大的地緣政治挑戰就是處理全球2大經濟及軍事強國之間緊張而複雜的關係。莫里森強調，在與美國的「長期聯盟」和與中國的「開放、透明、互利關係」間，澳洲不應被動做出選擇；將華盛頓與北京間的戰略競爭描述為「新冷戰」，也是錯誤說法；全球將不再分裂為挺美、挺中壁壘分明的兩大陣營。

莫里森強調，澳洲不會、也從來沒有站在經濟圍堵大陸的陣營內。適逢全球經濟受到新冠疫情影響出現衰退，他還特別強調，「不會有哪個國家能像中國那樣，讓更多人擺脫貧窮」。

他表示，澳洲與大陸的關係因北京對坎培拉的誤解而變得更加複雜。澳洲政府先前曾阻止10項大陸在基礎設施和農業領域的投資，包括禁止華為參與5G網路建設；呼籲獨立調查新冠病毒的來源；搜查涉嫌不法行為的大陸記者，以及取消一些大陸學者的簽證等。

為作出回應，大陸也隨即下令國營貿易公司停止進口澳洲產品，並對10多種澳洲產品徵收高額進口關稅，包括葡萄酒、牛肉、大麥、木材、龍蝦、煤炭等，此舉影響約200億美元的澳洲出口。

事實上，大陸是目前澳洲最大的出口市場。據國際貨幣基金（IMF）統計，2019年澳洲向大陸出口價值1040億美元的商品。因此，陸方的貿易報復措施對澳洲經濟影響很大，尤其目前全球新冠病毒大流行，重創各國經濟。

(中時 )