如果新冠疫苗面世 這家航空公司要求搭機旅客出示接種證明 18:032020/11/24 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠疫苗研究頻傳佳音。已經有航空公司表示國際旅客日後搭機需出示接種證明。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲航空執行長喬伊斯今天表示，國際旅客日後乘搭澳洲航空航班前，需要出示已接種新冠病毒疫苗的證明。 喬伊斯向澳洲傳媒稱，國際航班旅客未來在登機前，需要證明自己已接種新冠疫苗。他透露，一旦疫苗面世，澳航便會列為出示證明為必要措施，除非顧客因醫療原因而未能接種，否則不獲豁免。 澳洲航空受疫情影響，公司年度虧損近20億澳幣。澳洲在疫情早期已封關，不准外國人入境，目前則要求從海外返國的旅客必須隔離兩週。新南威爾斯省與維多利亞省23日因疫情受到控制而重開邊境。 (中時 ) #接種 #證明 #澳洲航空 #出示 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 如果新冠疫苗面世 這家航空公司要求搭機旅客出示接種證明 18:032020/11/24 國際 疫苗問世催化 醫療補漲行情可期 04:102020/11/24 投資理財 美國癌症疫苗通過動物測試 將進入人體試驗 23:472020/11/24 國際 疫苗問世後 澳洲航空將要求國際旅客施打疫苗 10:302020/11/24 財經 習近平與梅克爾通電話 推進貿易投資、新能源車合作 19:402020/11/24 財經 澳洲明年3月可望取得疫苗 內部開始解除旅遊限制 19:102020/11/24 財經 公費疫苗剩下20萬劑 恐再現搶打潮 預估12月中打完 15:012020/11/24 生活 《國際社會》西班牙國王進行隔離 巴塞隆納鬆綁管制 10:512020/11/24 財經 韓國3款國產新冠疫苗 最快年內臨床試驗 19:302020/11/24 財經 冷鏈國家隊 林佳龍允全力推動 04:102020/11/24 生活新聞 國際熱門新聞 牛津新冠疫苗保護力最高90％竟是低級差錯 藥廠主管大爆料 - 國際 美國癌症疫苗通過動物測試 將進入人體試驗 - 國際 美媒：傅洛依將掌五角大廈 成為美國史上首位女防長 - 國際 川普輸了氣炸 全怪朱利安尼笨蛋法律團隊害他難堪 - 國際 川普執政近尾聲 國際領袖冷淡：要走快走 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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