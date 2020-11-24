澳洲航空執行長喬伊斯今天表示，國際旅客日後乘搭澳洲航空航班前，需要出示已接種新冠病毒疫苗的證明。

喬伊斯向澳洲傳媒稱，國際航班旅客未來在登機前，需要證明自己已接種新冠疫苗。他透露，一旦疫苗面世，澳航便會列為出示證明為必要措施，除非顧客因醫療原因而未能接種，否則不獲豁免。

澳洲航空受疫情影響，公司年度虧損近20億澳幣。澳洲在疫情早期已封關，不准外國人入境，目前則要求從海外返國的旅客必須隔離兩週。新南威爾斯省與維多利亞省23日因疫情受到控制而重開邊境。

(中時 )