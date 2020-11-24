台南永康交流道上下班車潮多，時常造成交流道及周遭平面道路壅塞，為紓解尖峰時段車潮讓交通順暢好行，台南市政府積極籌措445萬經費拓寬改善中正北路，增設3.5公尺寬右轉專用車道，將車流量分流往永安路，緩解南向路段壅塞情形，工程施作範圍由永康交流道南下匝道至永安路口，預計11月30日開工，明年2月完工。

工務局表示，國道1號永康交流道尖峰時間除國道1號南下北上眾多車潮外，台南市民上下班車流也是川流不息，經常壅塞，長年飽受民眾垢病。中正北路完成拓寬增設專有車道後，將有效改善右轉永安路車流，不但解決中正北路（台1線）道路壅塞，並提升直行及右轉車輛儲車空間，提供民眾一條安全舒適順暢的道路。

中正北路（台1線）南向路段臨時疏運交通改善工程，將分三階段進行，第一階段為新設車道施作，將封閉中正北路外側路肩，施工時間為每日上午9時至下午4時，工期預計70天，第二、三階段為道路刨鋪，將於夜間半半施工，施工時間為晚上21時至次日上午6時，施作2天，屆時請市民朋友提早避開施工壅塞路段。

(中時 )