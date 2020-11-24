民進黨立委高嘉瑜感嘆租屋10年仍買不起房，卻被起底名下有2筆建物、4筆土地，引發炒房爭議。對此，台北市議員游淑慧為前高雄市長韓國瑜抱屈，並指去年高嘉瑜批評韓國瑜不是庶民的時候，「難道不會臉熱？」並狠批高嘉瑜「雙標的極致」。

針對高嘉瑜的房產爭議，游淑慧除在臉書上發文揭露她背後的算計，同時，她也在自己臉書上的留言處發文指出，高委員去年在批韓國瑜時，難道臉不會熱？

游淑慧臉書留言。(圖 翻攝自游淑慧臉書)

針對高嘉瑜曾說「韓國瑜的「庶民」總統已經破功了、韓國瑜就是完全無視於辛苦小市民的典型代表！」、「韓國瑜不是庶民怎懂庶民」等言論，游淑慧狠批「雙標的極緻」。

游淑慧更批評高嘉瑜，南港的房子，買不起，沒成交，卻被汚名化；內湖的兩戶，成交買了閒置在那，算什麼？批評高房價，但也買的起高房價的房子，批評高公設，也一口氣買了兩戶高公設房子。

網友們也留言回應，「民進黨真的是兩套標準，淑慧議員說出了事實，真的是優秀議員」、「她們黨性如此，萊豬也一樣，妳們辛苦了！完全執政完全傲慢」、「她們就是只有嘴說別人」。

(中時新聞網)