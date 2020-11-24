據衛福部統計，近年台灣性侵害通報一年約9000名受害者，現代婦女基金會，推估每年可能有超過15萬人遭受性侵，而近期台南女大生遭性侵殺害，引發社會高度關注，顯現性暴力預防與投入資源的重要，現代婦女基金會邀請更多民眾透過實際行動終止性暴力，共同投入預防與協助性侵害被害者的工作。

據現代婦女基金會的調查指出，65％民眾認為女生如果在行為上表現太開放，就應該要承擔被性侵的風險；61％民眾認為受害者應該為性侵害事件負責，顯示社會大多將性侵害的責任歸咎於被害者。而在性侵新聞事件下，經常可以發現許多責備性侵被害者的留言，像最近的事件中，仍有許多網友嘲諷被害人長得很安全、不可能會出事之類的言論，都是對被害者的再度傷害，事實上任何性別、年齡、社會地位，甚至外型的人們都可能遭受性暴力的傷害。

現代婦女基金會推動「only YES means YES沒有同意‧就是性侵」的觀念，就是期待改變民眾的觀念，因為責備被害者就是助長性侵文化，將影響被害者對外求助意願，讓加害者逍遙法外，非社會樂見。現代婦女基金會執行長范國勇提醒，發生性侵害的原因只有一個，就是加害者沒有尊重他人的身體和意願的犯罪行為，而不是被害者做了什麼或沒有自我保護。

范國勇表示，11月25日是國際終止婦女受暴日，今年聯合國周邊組織更將主題定為邀請更多經費、行動的支持投入反暴力預防工作，因應疫情帶來的不安全而加大對婦女及女童的暴力，希望讓被害者得到重視及保護，藉此呼籲社會採取終止婦女受暴的行動，不只是陪伴她們復原，也更應該預防未來的危險。

捐款可洽現代婦女基金會官網。

(中時 )