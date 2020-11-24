晶圓代工龍頭台積電24日舉行南科3奈米晶圓廠新建工程上梁典禮，台積電董事長劉德音致詞時表示，感謝大家參與「3奈米廠新建工程上梁典禮」，即使在現在這個世界疫情嚴峻的時刻，我們仍然有幸在台灣能舉辦這個非常有意義的典禮，希望能夠藉此鼓勵共同參與興建工程的辛苦同仁以及協力夥伴們。

劉德音表示，今天有許多重要的協力廠商夥伴蒞臨現場，我們的3奈米廠新建工程必須仰賴辛苦的廠商夥伴間的充分配合，彼此攜手合作，才能順利進行。今天的上梁代表我們3奈米廠忙碌的起點，也是諸位鼎力協助的辛苦成果。

劉德音表示，南科園區，是台灣半導體產業的重要據點，根據資料，截至今年10月，半導體於南科園區的投資金額約為2兆1,000多億元，佔南科園區總投資金額的87％。在就業人口方面，半導體產業就業人口佔南科就業人口的32％。營業額則佔南科營業額約63％。身為半導體產業中的一員，我們感到十分榮幸。

劉德音表示，而台積公司在1997年，南科園區剛剛成立的時候，就是第一個大舉投資南科園區的公司。我們的晶圓六廠在同年開始動土，它是當時南科園區第一座專業積體電路製造服務廠，也是全球最大的單一八吋晶圓廠。之後我們和協力夥伴們一路排除許多困難，在南科陸續興建晶圓十四Ａ廠、晶圓十四Ｂ廠，以及這兩年動土興建的晶圓十八廠。若包含接下來的興建工程，台積公司將在南科投入超過新台幣2兆元。

劉德音表示，20多年來，我們和協力商、供應商夥伴們在這裡一起成長，共同為了產業努力。我們也致力於「建立責任供應鏈」，希望能推展台積的經營標準及理念到相關供應鏈產業。我也深信透過這樣的連結，我們能一起讓台灣更好。也謝謝你們一路的支持。

台積電規劃的3奈米廠廠房基地面積約為35公頃，潔淨室面積將超過16萬平方公尺，大約是22座標準足球場大小；當3奈米進入量產時，當年產能預估將超過每月60萬片12吋晶圓。

(工商 )