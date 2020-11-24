美國總務署已正式通知民主黨總統當選人拜登，可以開始進行交接。後來川普也發布推文，強調是自己建議總務署及署長墨菲「做該做的事」，部分媒體指，川普推文內容疑似認了敗選。對此，前綠委林濁水則是在臉書狠酸川普，「脾氣鬧得夠古怪不與人同」。

美國總統川普發布推文指出，是自己批准這項行動，更稱會保持良好的戰鬥，相信我們會勝出，「然而，為了我們國家的最佳利益，我建議墨菲及她的團隊在有關初始規則上做該做的事，並且告訴我的團隊也要這樣做。」

對此，林濁水則批，川普既發推文強調會繼續抗爭，又表示為了國家利益會指示團隊「做該做的事」，「他講的邏輯大不通，脾氣鬧得夠古怪不與人同」；但他也認為，「但是美國的盟邦總算鬆了一口氣，美國多數民眾也齊感謝上帝。」

網友見狀則是留言表示，「不必等川普認輸了，因為他這一輩子沒認輸過，也沒道歉過！」、「美國人的事情美國人會以民主的方式處理」、「選舉認不認輸沒關係啊，公平、正義、真相不能認輸」。

(中時新聞網)