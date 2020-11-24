台積電(2330)今(24)日上午在南科晶圓十八廠新建工程工地舉行「台積電南科三奈米廠新建工程上樑典禮」，董事長劉德音表示，三奈米又將成為全球最先進的邏輯製程技術，使得台積公司將持續保持技術領先的地位。

台積電董事長劉德音致詞表示，今天是一個重要的里程碑，代表台積公司朝三奈米製程量產的目標又邁進了一大步。規劃的三奈米廠廠房基地面積約為35公頃，潔淨室面積將超過16萬平方公尺，大約是22座標準足球場大小，當三奈米進入量產時，當年產能預估將超過每月60萬片2吋晶圓。

台積電董事長劉德音指出，2018年1月26日，台積公司舉行晶圓十八廠的動土典禮，強調台積公司深耕台灣、堅持環境永續，當年創辦人張忠謀致詞時說，新建的晶圓十八廠有三個重要的意義，他並分享成果，包括「台積公司將來要持續成長」，第二點是「台積公司技術繼續向前發展」，最後是「台積公司對台灣的承諾 」。

台積電董事長劉德音表示，截至去年，台積公司的營收已經連續十年創下紀錄，今年也將再刷新紀錄。在南科的營收也大幅攀升，2019年產值高達新台幣3,800億元，佔台積公司營業額的37%，今年預估將突破4,400億元。也持續招募員工。現在南科園區已經有超過1萬5,000位台積同仁。未來，當三奈米新廠落成並進入量產，共計將會有約2萬名同仁。

第二點是，「台積公司技術繼續向前發展」。台積電今年量產的五奈米製程是繼七奈米製程後再次領先全球推出的最先進製程。晶圓十八廠將會是三奈米的主要生產基地，且又往前推進了一個全世代製程。三奈米又將成為全球最先進的邏輯製程技術，使得台積公司將持續保持技術領先的地位。

第三是「台積公司對台灣的承諾」。台積電董事長劉德音說，台積公司持續投資台灣，也秉持綠色製造的承諾。採用所有新建廠房的高標準，在廠房設計之初就依據台灣綠建築EEWH和美國綠建築LEED認證系統指標。此外，台積公司為推動國內再生能源產業發展，於今年七月加入全球再生能源倡議組織(RE100)，成為全球第一家參加的半導體企業，承諾於2050年前全球營運100%使用再生能源。

台積公司在1997年，南科園區剛剛成立的時候就是第一個大舉投資南科園區的公司。若包含接下來的興建工程，台積公司將在南科投入超過新台幣2兆元。

(時報資訊)