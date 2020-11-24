瑞士信貸表示，該銀行持股的約克資本管理(York Investment)預計將出現4.5億美元的減記。

約克資本由對沖基金經理人迪南(Jamie Dinan)所管理，目前迪南已經告知員工和投資人，計畫縮減歐洲對沖基金業務，並將美國的對沖基金轉移為主要管理內部的資金。

瑞士信貸自2010年為約克資本投資人周二指出，預計在今年第四季對約克資本進行減記或減值，估將影響到其重要的資本指標，或普通股一級(CET1)資本比率，將降低約7個基點。

所提的減值金額將作為年底評估的一部分，目前估計在4.5億美元，瑞士信貸表示，減記不會影響到對2020年和2021年的派息和資本分配的現有財測。

該瑞士第二大銀行在十年前投資約克資本4.25億美元，表示對約克的亞太業務持續感到興趣，並且預期明年將分拆其為新的獨立對沖基金。

瑞士信貸表示，約克資本的新策略將專注在長期的資產，例如私人股票、私人債務、貸款抵押債券等。

(時報資訊)