官田鋼違反資訊申報規定 處3萬元違約金 17:402020/11/24 工商 呂淑美 、 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，官田鋼（2017）於11月19日發布重大訊息說明營業收入認列方式錯誤，更正109年前9月營收資訊公告並更補正財務報告，核實已違反證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，爰依同辦法第6條第1項規定處以3萬元違約金。 (工商 ) #官田鋼 #資訊申報 #違約金 #辦法 #證交所指出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲端暨資通訊發表會 九連發 04:102020/11/24 證券．權證 馬國女大生家屬爭取國賠控校方疏失 校方：每天都在檢討 11:142020/11/24 社會 地價稅繳納期限將屆，逾期繳納代價高 17:592020/11/23 房市新訊 涉貪2028萬助理費 新北議員遭訴 04:102020/11/24 地方新聞 落實專業實作能力 金大與金門港務處推交流 16:112020/11/23 寶島 迦納台商確診 包機返國救治 04:102020/11/24 生活新聞 收賄120萬包庇違法墓園 高市前殯葬課長二審改判6年半 10:372020/11/24 社會 提升國人理財觀念 華南金祭理財六大利器 交易抽好禮還可享優利 04:102020/11/24 財經要聞 鈞泰因經營權及營業重大變動未改善 25日起停買 18:592020/11/23 財經 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 11:472020/11/24 房市新訊 財經熱門新聞 玉山銀理專A走1.4億 金管會重罰2千萬 副總遭停職 - 財經 - 工商 散戶有聯電要抱到何時？他警告：小心被洗掉 - 要聞 驚！台積電期貨閃崩9％ 有人一秒慘賠40萬 - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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