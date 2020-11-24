證交所指出，官田鋼（2017）於11月19日發布重大訊息說明營業收入認列方式錯誤，更正109年前9月營收資訊公告並更補正財務報告，核實已違反證交所「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」，爰依同辦法第6條第1項規定處以3萬元違約金。

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