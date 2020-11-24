銀行理專弊案無法遏止，金管會主委黃天牧24日提出四招，除了加重罰鍰、對有責任的督導主管停職外，會要求銀行增提作業風險資本、並可能在公司治理評鑑上被除名，影響的是增資數十億元及可能被成份股除名的慘重代價。

黃天牧表示，銀行有兩張執照，一張是監理機關核發的，一張是社會大眾賦予的，金管會除了在2019年推出理專十誡外，但「千防萬防人心難防」，所以要求銀行從根本改變，建立誠信經營的企業文化。因此有四大面向強化改革。

第一是建立誠信文化，企業文化無法以法規強制訂定，金管會將從日常監理中引導，讓金融機構董事會與經營階誠重視誠信文化，透過公司治理、員工招募培訓與薪酬獎勵度等，由上而下形塑誠信經營及公平待客的觀念價值與行為期待。

第二是精進問責機制，以往銀行發生挪用客戶款項，都是案關理專被解職，其他失職人員都是銀行自行議處，金管會研議精進高階經理人員的問責制度，銀行發生重大違失時，追究應當責督導人員的責任。

第三是嚴明金融紀律，為了促使銀行重視理專挪用客戶款項可能造成實質經濟及信譽損失，金管會除了加重罰鍰外，將對督導管理人員採取相應處份，並要求銀行增加作業風險資本計提，且在公司治理評鑑時加重扣分或不予評鑑，並要求獨立專業機構查銀行制度弱點及改善計畫，善盡督導管理人員善盡職責，但若銀行主動發現違失情事，金管會將依違失情節輕重，考量酌減或可不予處份，並請銀行對善盡職相關人員予以獎勵。

第四是強化教育訓練，包括對銀行人員及民眾兩方面，要求銀行對董事及經理人及員工加強法遵教育，且與周邊單位合作，提醒民眾不要將空白授權及印鑑交給理專，養成自行核對交易明細的習慣等。

黃天牧表示，文化形塑並非一朝一夕，引用曾國藩在原才一文所言：「風俗之厚薄奚自乎？自乎一二人心之所嚮而已」，這一二人就是企業領導人，風行草偃上行下效，建立誠信經營文化。

(工商 )