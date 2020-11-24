玉山銀行前理專潘佩君驚爆涉嫌挪用客戶款項長達7年，影響41位客戶、金額高達1.4億元，金管會認為內控缺失已有礙健全經營之虞，今（24）日通過裁罰處分案，重罰玉山銀2000萬元，並勒令財管事業處資深副總張綸宇、個金事業處個金執行長陳炳良停職3個月。

銀行局長莊琇媛表示，玉山銀鳳山分行前潘佩君自2013年7月至去年6月間，引導及偽冒客戶將帳戶款項轉入行外自身及第三者帳戶，再將部分款項匯入親屬行內帳戶挪為己用，且與部分客戶有異常資金往來狀況，受影響客戶達41戶、金額高達1.4億元。

莊琇媛指出，玉山銀雖已建立員工及理專自身帳戶及關聯戶的交易監控措施，惟潘佩君仍成功規避關聯戶交易監控機制挪用客戶款項，顯示相關內控機制未臻完善，且對外部及內部單位的異常交易警示訊息，亦未建立有效查核機制。

莊琇媛表示，玉山銀先前已接獲警察機關、內部交易監控對潘佩君帳戶交易的警示訊息，但未建立有效查核機制、對洗錢防制查證不詳實，且未就歷次查核發現缺失進行制度面通案檢討，以致違法挪用長達7年，顯見內控制度未確實執行。

據此，金管會依違反銀行法規定裁罰玉山銀2000萬元，要求針對外部及內部監控指標交易警訊，研議加強三道防線調查程序及處理機制，並請玉山銀董事會督導稽核單位研提強化改善措施，並檢討稽核單位主管責任。

同時，金管會首度據此要求應增加作業風險的相關風險計提。目前玉山銀資本適足率14.02％，增提後估影響0.28個百分點至13.75％。另外，亦應委託獨立專業機構進行查核，結果應提報董事會通報後函報金管會。

金管會認為，張綸宇在事發期間，未督導完善建立對理專及關聯戶的交易監控制度、對異常交易警示訊息進行有效查核調查程序，陳炳良未對稽核單位提列查核缺失進行通盤檢討改善，以致相關缺失重複發生，對此依銀行法規定勒令2人停職3個月。

(時報資訊)