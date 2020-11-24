嘉義縣鹿草鄉農會24日舉辦百人疊杯挑戰賽，鄉內所有國中小前來參加，由於各校皆首次推廣疊杯運動，比賽時還有小小選手緊張到忘記按計時器，不過也有不少人順利完成挑戰，後塘國小五年級的黃偉恩即使起步跟大家同時，但愈學愈有興趣的他，連午休時間也抽空練習，今日在個人項目贏過其他年紀較長的選手，勇奪第1。

鹿草農會特邀嘉義市體育會疊杯發展委員會總幹事郭美伶前來教授，由全鄉7所國中小學推派5名種子學員今年暑假參加研習，進而推廣到各校園。

嘉義縣鹿草鄉後塘國小五年級黃偉恩（左）在疊杯挑戰賽個人項目拿第1，鹿草鄉農會總幹事陳健平（右）特別表揚。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉碧潭國小舞蹈社學生特別表演一段精彩的泰國水燈舞、歡樂舞。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉農會24日舉辦百人疊杯挑戰賽，鄉內所有國中小都派學生前來參加。（張毓翎攝）

鹿草農會今日舉辦幸福農村推動計畫聯合成果展暨全鄉百人疊杯挑戰賽，其中在疊杯賽分為2大階段，第1階段為由7所國中小學學生共計100人，在規定秒數完成百人疊杯挑戰賽；第2為是各校團體組及個人項目PK，看誰能以最少秒數做完規定動作。

「第1次學疊杯很好玩，但努力練習更重要」10歲的黃偉恩說，即使只有2次訓練研習機會，但他會利用午休等空餘時間，一步步調整姿勢，並詳加記錄完成時間，此外，假日也會把疊杯帶回家練習；而今天14.437秒完成規定動作，成績雖然沒有比平常練習時好，不過他笑說，經努力練習又拿到第1名，真的開心。

碧潭國小全校11名學生，今日全員總動員來共襄盛舉，除有二年級的小小選手挑戰疊杯，賽後舞蹈社學生特別表演一段精彩的泰國水燈舞、歡樂舞；校方表示，嘉義縣新住民學習中心位在碧潭國小內，學校課程也結合多元文化，深化新住民教育內涵。

(中時 )