倫元投顧分析師陳學進表示，台股24日開高走低，終場下跌70.88點，跌幅0.51％，收在13,807.13點；櫃買指數同步震盪拉回，下挫0.45點，跌幅0.26％，收在172.61點；三大法人進出方面，外資轉賣47.77億元，投信續賣5.44億元，自營商續買1.81億元，惟外資法人於台指期加碼544口多單，累計淨多單部位為17,826口，心態呈現轉趨謹慎偏多。

台股24日再創13,951點歷史新高，惟隨後立即震盪翻黑。不過，加權指數目前已逼近「萬四」關卡，若大盤短期內上漲速度過快，反而易引發獲利回吐賣壓。反觀目前台股「驚驚漲」緩步盤堅，對整體盤勢有利。此外，在大盤震盪拉回過程，盤面除聯電維持超強走勢外，更有晶心科、景碩、南電、九豪、立敦、千如、嘉澤、麗清、友訊、盛達、國碩表現活躍，顯見市場內外資法人心態仍偏多，對於短線震盪，投資人無需過度憂慮。

個股方面，本周納入投資組合的金山電，近期急單湧入、產能滿載，雖股價24日漲多拉回，但在趨勢走多、內外資法人偏多心態不變，只要量價不失控，經適當震盪整理後，後市仍有續漲機會。

選股方面，盤面多檔個股已位居相對高檔，短線急漲不建議過度追價。不過，仍有部分低基期、低位階，且具轉機題材之個股，包括元晶、安集及碩禾，在政策加持下，整體產業處於向上趨勢，後市表現空間仍可期。

展望後市，美國首批疫苗接種可望於12月12日啟動。屆時隨全球解封、經濟活動復甦，再配合年底法人及集團作帳行情、明年首季前財報空窗期作夢行情、「三軋」行情陸續展開，皆有利於台股向上挺進。

(工商 )