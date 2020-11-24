摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，加權指數24日下跌70點，但整體盤面結構卻比前幾個交易日還要好，主因資金開始轉向主流的電子正規軍，包含環球晶、中美晶、聯電等績優股都開始有買盤進場點火，雖大盤終場爆量收黑，但預計後市依舊能在高檔強勢整理。

個股方面，除本周納入投資組合的元晶，受惠綠能長期趨勢，股價稍作休息後可望再度起漲外。指標股聯電24日再漲近5％，延續前日攻勢，但聯電的強攻完全是靠外資出具報告來點火，並非有新的利多或題材，因此不建議投資人特別去追高，反而應趁機轉向台勝科、中美晶、環球晶等上游的矽晶圓廠進行布局。

此外，ABF載板三雄24日同步大漲，景碩、南電雙雙亮燈漲停，欣興也拉出近半根漲停板。以整體產業觀察，ABF供需缺口擴大這項利多已反應完畢，反觀上游基期更低的銅箔基板（CCL）族群聯茂、台光電、台燿等個股可多加留意。

(工商 )